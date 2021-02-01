美乡民炒作GameStop飙涨掀乱象 参议员吁华尔街改革

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（法新社华盛顿31日电） 美国电玩零售商GameStop股价在乡民疯狂买进下狂飙，上演散户联手狙杀华尔街金融巨鳄戏码引发关注，联邦参议员桑德斯和华伦今天敦促有关当局就对冲基金做空行为采取行动。

华伦（Elizabeth Warren）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们必须让证券管理委员会（SEC）介入调查。」

民主党籍的华伦说：「GameStop股价逆袭事件只是在提醒我们华尔街多年来的情况。」

「这是人为操纵的交易行为，有一群玩家进入并操纵市场。」

对冲基金强力放空，押注GameStop股票即将大跌，业余投资人最近几天在美国社群网站Reddit和其他线上论坛揪团买股，追捧GameStop等公司股票，让股票价格狂飙，辗压华尔街做空机构。

证券管理委员会1月29日表示，SEC「正密切监测和评估某些股票交易出现极端价格波动的情况」，当有事实证明存在联邦法律禁止的滥用或操纵性交易行为时，SEC也将采取行动，保护散户投资人。

尽管如此，华伦仍敦促当局祭出更果断的行动，「我们需要更多有关市场操纵的规范」。

桑德斯（Bernie Sanders）也抱持同样观点。他告诉美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）：「我一直认为华尔街的商业模式存在缺陷。」

桑德斯说：「我们必须非常仔细地检视对冲基金和其他华尔街投资人的非法活动和无法无天的行为。」

美国总统拜登的最高经济顾问狄斯（Brian Deese）今天说，SEC已在设法「全面厘清华尔街发生的事情」。

他告诉CNN：「我们将研究相关问题，也一定会完全理解这类特定情况以及更广泛的问题。」

但他也说，新政府会先将重点放在减缓2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行带来的经济危机。

「我们当前的重点是采取行动，在这场经济危机中奠定基础。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP