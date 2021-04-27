美人口普查：2010-2020人口成长探底

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（法新社华盛顿26日电） 美国人口调查与统计局（Census Bureau）今天指出，2010到2020年美国整体人口成长率降至史上第2低，仅比1930年代经济大萧条时略高。美国在川普主政时因严厉打压，移民外来人口减半。

人口调查与统计局指出，2010到2020年美国人口成长7.4%，总人口数由3亿874万5538人来到2020年4月1日时的3亿3144万9281人。

2010-2020的成长率不如2000-2010年的9.7%，仅比1930-1940年遭遇经济大萧条时的7.3%略高。

二次大战后的战后婴儿潮让美国人口成长率快速上升，但进入1950年代初之后，成长率就呈稳定下滑，只有在1990年代期间某几年，因数百万无证移民涌入而逆势上升，涌入者大多为墨西哥人。

到了川普执政的2017年，美国大砍合法移民并彻底杜绝非法移民，人口成长下降的态势更加明显。

人口分布改变将使13个州在明年的众议院席次出现变化，例如德州在众议院可增加2席、加州会掉1席；人口改变也从2024年开始影响各州选举人团的席次消长。

除德州可增加2席，科罗拉多州、佛罗里达州、蒙大拿州、北卡罗来纳州、俄勒冈5州都可增加1席；加州、伊利诺州、密西根州、纽约州、俄亥俄州、宾州、西维吉尼亚州等7州各减1席。

由于席次增长的州传统上偏红，预料对共和党有利，能让日后的国会版图更偏红。

人口调查与统计局代理局长贾明（Ron Jarmin）表示，1930年代当经济走出大萧条开始谷底反弹，出生率也随之增长，但如今是尽管走出2008年的金融海啸危机，人口成长却仍持续下探。

© 2021 AFP