美企业环境展望调查 疫情再起和缺工为最大风险

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（法新社华盛顿23日电） 尽管美国企业去年结束时表现强健，但今天公布的调查结果显示，企业仍担心COVID-19疫情再度升温及缺工，不过看好供应链问题趋缓。 美国全国企业经济协会（National Association for Business Economics，NABE）在季度企业环境调查报告中指出，略超过1/3的企业经济学家认为，COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例激增是业务展望最大下行风险；其次是物价上涨。 整个2021年，通货膨胀成为美国消费者和企业日益担忧的问题。推高物价因素，包括全球人力物力短缺及物流塞车。 有近2/3的受访经济学家表示，他们公司的销售额已经恢复到疫情前水准。 调查主持人霍格雷夫（Jan Hogrefe）说：「尽管短缺情况显而易见，尤其是劳动力短缺。但企业财报和展望仍然乐观。」 美国全国企业经济协会发现，57%的受访者面临技术劳工短缺，比去年10月调查时多了10个百分点。此外，近1/4的受访者也难以找到非技术劳工，远高于上回调查的仅11%。 身兼波音民用飞机集团（Boeing Commercial Airplanes）首席经济学家的霍格雷夫指出：「过去一年，这两种人力短缺问题皆持续稳定扩大。」 近1/3的受访者预料，人力短缺将持续到2023年，甚至之后。 相较之下，只有11%的受访美国企业预期，明年仍存在供应链问题；但也有类似比例的受访者认为，这类问题是他们面临的主要下行风险。至于何时能解决，则众说纷纭。