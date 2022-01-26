美企半导体库存剩不到5天 供应链中断恐落入停产命运

（法新社华盛顿25日电） 美国商务部今天表示，美国企业的半导体库存平均仅剩不到5天，供应一旦中断，恐得面临停产命运。

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去年9月针对150多家公司进行调查的结果，凸显美国企业在全球关键电脑晶片短缺的情况下所面临的不稳定局面，晶片短缺问题已迫使若干企业削减产量，并导致通膨持续飙升。

美国总统拜登有意砸下520亿美元，扶植国内半导体生产与研究，联邦参议院已于去年批准相关法案，但仍有待众议院通过。

美国商务部长雷蒙多在声明中表示：「半导体供应链依然脆弱，国会尽快通过晶片资金（法案）至关重要。」

她说：「随着需求飙升加上现有设施生产饱和，从长远来看，这场危机的唯一解方式显然是重建我们国内的制造能力。」

调查发现，当前对晶片的需求比2019年高出20%，公司预计未来6个月的订单将超过供应。

晶片库存中间值已从2019年的40天大幅滑落至2021年的不到5天，美国商务部警告，「倘若新型冠状病毒疫情、自然灾害或政治不稳定冲击外国半导体设施，哪怕只有几周，美国制造业工厂也可能陷入停摆。」

雷蒙多说：「库存量仅剩5天，没有出错的空间了。这告诉我们供应链有多么脆弱。」

调查发现，全球半导体短缺，汽车和医疗设备产业首当其冲。

由于晶片缺货导致汽车生产中断，去年二手车价格飙升，推动美国2021年整体消费者物价上涨7%。

白宫一直尝试鼓励美国企业投资国内半导体设施，拜登21日对半导体制造大厂英特尔（Intel）投资200亿美元在俄亥俄州兴建新厂的「历史性」计画深表欢迎，不过英特尔的两座新厂最快也得等到2025年才能投入生产。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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