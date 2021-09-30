美众议院生育权听证会 3议员分享堕胎经验

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（法新社华盛顿30日电） 美国德州严苛堕胎法引发各界哗然，众议院关于生育权的听证会今天登场，3名众议员将藉自身经历作证，其中75岁的李伊昨天在访谈中表示，不希望任何女性再经历她非法堕胎的遭遇。

「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）今年9月1日生效，禁止女性在仪器可侦测到胎儿心跳之后堕胎，通常是在怀孕第6周，因性侵或乱伦而怀孕的情况也不能例外。

这场听证会将检视联邦政府对欲堕胎女性能给予何种保护，3位民主党籍众议员李伊（Barbara Lee）、杰亚帕尔（Pramila Jayapal）和布希（Cori Bush），届时会分享切身的堕胎经验。

她们昨天也在深度访谈中，公开谈论此议题。

李伊谈及她16岁在墨西哥接受的非法堕胎手术时说，「试图鼓起勇气谈论它，对我而言很重要」并表示自己想「让人们了解为何这种法律（严苛堕胎法）可能会害死女性」。

1973年「罗诉韦德案」（Roe vs. Wade）的最高法院里程碑判例使全美堕胎合法化，在此之前，女性被迫接受危险的非法堕胎手术，且通常只有具备能力旅行且可负担手术费用的人才能这么做。

李伊的堕胎经验正是发生于「罗诉韦德案」前，她告诉微软国家广播公司（MSNBC），「我永远不会忘记那晚。我吓坏了，我活下来了，现在讲述这故事对我来说如此重要的原因在于，我不希望任何女性经历那种遭遇。」

45岁的布希在听证会前于推特（Twitter）发文写道：「我将分享我17岁时遭性侵，因此怀孕并堕胎的经验。而且我并不以此为耻。」

56岁的杰亚帕尔曾于2019年公开谈论终止妊娠的经验，她表示，经过第一胎「极其困难」怀孕和分娩后，她自觉无法再经历一次。

杰亚帕尔说，将在听证会上发言的3名女性从「个人视角」理解堕胎，「我们将为你们而战，就像是为我们自己的选择而战一样。」

© 2021 AFP