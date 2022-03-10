美众议院通过预算案 援助乌克兰140亿美元

（法新社华盛顿10日电） 美国联邦众议员今天通过资助联邦机构并避免政府断炊的庞大预算蓝图，其中包括向饱受战争摧残的乌克兰提供近140亿美元（约新台币3965亿元）金援。

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联邦众议员赶在11日午夜的截止日期之前通过一项1.5兆美元支出法案，可供政府运作至9月。如果国会未在截止时间之前通过法案，政府资金即将耗尽。

这项长逾2700页的法案还须经联邦参议院同意，才能签署成法。

民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）与参院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）发表联合声明说：「勇敢且热爱自由的乌克兰人和我们在那边的盟友将获得他们亟需的金援，以对抗（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）与俄罗斯非法且不道德的入侵。」

联邦众议员也通过4天的「持续（拨款）决议案」（continuing resolution），让联邦机构能持续运作到15日。万一将完整法案呈交总统拜登的程序障碍无法在11日晚间解决，参院将有些余裕可以因应。

法案内容包括向乌克兰与东欧盟国提供136亿美元的军事与人道援助，以因应蒲亭进入第3周的入侵行动。

© 2022 AFP