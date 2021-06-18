美众院两党合作 通过废除对伊拉克用兵授权法

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦众议院今天跨党派合作，表决通过废除2002年对伊拉克用兵的「作战授权法」。此举也获白宫的支持。

今天众院表决结果，以268票对161票决议废除「作战授权法」（Authorization forthe Use of Military Force, AUMF），但未来送联邦参议院审议时，是否通过仍然未定。

参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，将在参院中支持废除，这是他首度如此公开表态，并说他会在今年某个时点将这项议案排入表决议程。

作战授权法授权当年的美国总统小布希（George W. Bush）对伊拉克海珊（Saddam Hussein）政权用兵，众议院曾在2019年、2020年两次予以废除，但交付当时共和党掌控的参院，从未闯关成功。

两党合作废除的声浪看来日益占上风，支持者表示，作战授权法早就超出它的目的范围，国会应收回发动战争的权力。

众院外交事务委员会（House Foreign Affairs Committee）主席米克斯（Gregory Meeks）今天投票前告诉同僚说：「如今这历史性投票是个转捩点...对于我们国家所能拍板的若干最重要决定，我期盼国会不再居于次要地位。」

但反对者指称，废止将会壮大对手声势，并且削弱反恐工作。向来经依法授权而采取的军事行动，使得对付与盖达组织（Al Qaeda）和塔利班（Taliban）挂钩的武装势力师出有名。

目前参院两党席次各占半数，民主党阵营将需要另10名共和党议员支持，才能克服阻力。（译者：纪锦玲/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP