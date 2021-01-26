美众院将弹劾川普条文送达参院 2月8日当周开审

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦众议院今天将一项弹劾条文送交参议院，指控川普煽动支持者强闯国会，启动第一个针对前任总统的弹劾案审讯。

9位众议院弹劾经理人庄严肃穆地走过川普支持者1 月6日闯入的华丽国会大厅，将弹劾条文交给联邦参议院。

马里兰州联邦参议员拉斯金（Jamie Raskin）之后在参议院议场上宣读针对川普的指控，已卸任的川普在参院仍获得许多共和党籍联邦参议员支持。

74岁的川普是在1月13日遭民主党掌控的众议院弹劾，这是美国史上首度有总统二度遭弹劾，参议院将在2月8日那周开始审理。

参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）说，担任陪审员的100名参议员将在明天宣誓，并向前总统川普发出传票。

川普上一次的参议院弹劾案审理，是由美国最高法院首席大法官罗伯兹（John Roberts）主持，川普最后获判无罪，但这次将由参议院临时议长主持。

参议院临时议长是由参院多数党资深议员担任，这次是由1974年获选为联邦参议员、现年80岁的雷希（Patrick Leahy）担纲。

共和党籍联邦参议员柯宁（John Cornyn）说，让一位参议员兼任法官与陪审员有利益冲突，但同党联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）不认为有这个问题。

葛兰姆说：「我认识雷希很久了。我相信、也希望他能公平。」

雷希说，他将宣誓保持公正。他在声明中说：「参议院对非总统人士展开弹劾审讯时，向来都是由临时议长主持。主持弹劾审理时，临时议长会额外特别宣誓，承诺根据宪法与法律不偏不倚地审判。我特别严正看待这个宣誓。」

© 2021 AFP