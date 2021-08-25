美众院推动拜登近5兆美元支出计画

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿24日电） 总统拜登欲以近5兆美元资金改变全球最大经济体美国的计画，在自家民主党领袖与党内中间派议员达成妥协，解决威胁法案的争端后，今天在联邦众议院取得重大进展。

拜登与他众院民主党同僚推动的法案有两项，一是规模1.2兆美元的基础建设案，二是未来10年支付3.5兆美元用以改善教育、卫生保健和气候变迁韧性的预算案。

然而，民主党内部爆发争议，中间派众议员表示，已获得联邦参议院通过的基建案必须优先付诸表决，而非依「双轨策略」同时推动1.2兆美元基建案和3.5兆预算案。

今天，中间派议员采纳妥协方案后，民主党顺利在众院以党派分明的220对212票，通过3.5兆美元预算框架，推进了进步派在扩大儿童照护等社会福利方案的计画；众院并同意于9月27日之前，针对1.2兆美元基建案进行表决。

拜登在众院表决后说：「今日，联邦众议院朝历史性投资迈出重大一步。这笔投资将改变美国、为劳工家庭减税，并将美国经济安于长期成长的有利位置。」

一些共和党籍参议员虽表决支持拜登1.2兆美元基建案，却不挺规模3.5兆美元的预算案。

民主党在参院仅凭副总统而拥有多数党的地位，在众院优势也不多，在此情况下，党内必须取得几乎完全一致的共识，方能通过立法。

众院的妥协方案将允许参众两院议员开始拟定3.5兆美元法案的细节，他们希望能在9月15日前公布法案文本。

至于1.2兆美元的基建案，众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在声明中说：「我承诺于9月27日前通过这项跨党派基建法案，我将凝聚众院民主党人的支持，通过法案。」

在联邦参议院，民主党计划采用预算调解程序来避免共和党人阻挠这项提案，但已有两名议员表明，除非缩减支出规模，否则不会支持这项法案。

两项法案预料要等到下个月或花上数个月的时间，才会进行最终表决。

1.2兆美元基建案包括5500亿美元的新支出，目的在翻新并扩大美国的道路、铁路、桥梁与宽频。

3.5兆美元的预算案有着民主党领袖与进步派的支持，内容包括拨款加强气候措施，资助未获基建法案纳入的基建投资、提供数百万移民劳工合法居留身分，以及补助两年的公立大学学费。

© 2021 AFP