美众院更新反妇女暴力法 首度资助同性恋抗家暴

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦众议院今天在跨党派支持下，重新批准「反妇女暴力法」（Violence Against Women Act），其中首度资助一项协助同性恋者对抗家暴的计画。

原始法案于1994年首度通过，由时任参议员、现任总统拜登（Joe Biden）领衔提案，后来在2000年、2005年及2013年三度修正。旧版法案于2019年到期，拜登一直主张国会应重新批准。

这项法案今天在众院以244票对172票通过更新；有29名共和党籍众议员加入民主党阵营，投下支持票。

更新后的法案明定补助一些团体，用以解决并预防家庭暴力、性侵害问题，也将资助防治强暴中心，并协助一些服务不完善的社区获得支援。

新版法案也首度资助一项计画，要透过教育与训练，协助男女同性恋、双性恋、跨性别、酷儿（LGBTQ）对抗家暴，并加强协助受害者与幸存者安居。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）对众院更新法案一事大加赞扬，她说这项法案「保护各地每位女性免于受虐的权利」。

新版法案也扩大禁止被控家暴或骚扰的人购买枪枝，补上了原先有关所谓「约会对象」和骚扰者的漏洞，但部分共和党人对这一点有疑虑，可能让法案送到参议院审理时遇到障碍。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP