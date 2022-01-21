美众院查国会遇袭案 特别委员会致函伊凡卡发言人回应

（法新社华盛顿20日电） 美国联邦众议院调查去年国会遇袭案的特别委员会今天致函前总统川普的女儿伊凡卡，要求她配合调查受访。伊凡卡的发言人透过声明回应。

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众议院「1月6日袭击事件调查特别委员会」（Jan. 6th Select Committee）告诉40岁的伊凡卡（Ivanka Trump），，特别委员会有证据显示，当时出任父亲高阶顾问一职的她曾恳请父亲阻止他的支持者闯入国会引发的暴力情事。

特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）致函伊凡卡写道：「委员会取得的证词指出，数名白宫职员多次请你协助介入，试图说服川普总统化解国会山庄当下目无法纪的暴力情事。」

特别委员会持续调查去年1月6日国会大厦遇袭事件的来龙去脉，以及时任总统川普和幕僚的作为是否助长了示威者的气焰。当时数以百计支持川普的示威者闯入国会大厦，企图阻止国会认证2020年总统选举结果。

特别委员会早已和大约400名证人谈过，并对川普阵营多位关键人物发出传票，包括川普任内白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）和首席策士巴农（Stephen Bannon）。

特别委员会寻求伊凡卡自愿作证，声明说她似乎很清楚父亲试图说服时任副总统彭斯（Mike Pence）阻止国会清点选举人票数，因为她人就在现场。

汤普森写道：「当时随着1月6日将近，川普总统多次试图说服彭斯副总统参与他的计画。其中有一次是总统与副总统在1月6日上午透过电话讨论。你当时在椭圆形办公室（总统正式办公室），至少观察到了电话这一头的状况。」

特别委员会在声明中也说，希望伊凡卡提供相关资料，厘清白宫律师、议员及彭斯幕僚是否曾表示担心她父亲计划「妨碍或阻止选举人票统计」。

目前记者未能立即联络上伊凡卡寻求置评。

伊凡卡的发言人透过声明向媒体表示，伊凡卡刚得知特别委员会发出公开信请她出面，但声明中未指出她是否会配合调查。

发言人说：「正如委员会已经知道的那样，伊凡卡未在1月6日的集会上发言。她公开声明是在当天下午3时15分，她说『任何破坏维安或不尊重我们的执法都是令人无法接受的行为。暴力必须立即停止。请保持和平』。」

特别委员会昨天刚在法律战中取得重大胜利。川普诉请最高法院阻止特别委员会调阅有关去年国会暴动案的白宫纪录和相关文件，但最高法院昨天驳回。

© 2022 AFP