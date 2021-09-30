美众院通过冻结债务上限法案 参院表决恐遭封杀

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿29日电） 美国联邦众议院今天以219票赞成、212票反对通过一项法案，暂时冻结政府债务上限到2022年12月；若国会迟迟解决不了举债上限问题，政府资金与财政部应急措施将于几周后耗尽。

民主党籍俄勒冈州众议员史拉德（Kurt Schrader）和缅因州众议员高登（Jared Golden）与共和党人一起投下反对票；共和党籍伊利诺州众议员金辛格（Adam Kinzinger）则是与民主党站在同一阵线支持法案的唯一一名共和党人。

这项法案如今将提交给参议院表决，但几乎可以肯定会踢到铁板。法案必须获得60票，才能在两党势均力敌的参院闯关成功。共和党人表示，他们不会投票赞成提高债务上限，并呼吁民主党，要通过相关立法，就透过只需50票的「预算和解」程序。

美国财长叶伦（Janet Yellen）本周告诉国会，联邦政府可能将于10月18日用罄手头资金。

众院21日通过一项类似法案，希望避免政府于本月底关门停摆，能持续运作至12月初，并冻结债务上限至2022年，但在共和党参议员阻挡下，参院27日未能通过这项措施。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP