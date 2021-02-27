美众院通过抗疫纾困案 参院下周将表决

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登政府提出的1.9兆美元（约新台币53兆元）抗疫纾困案今天在众议院以219票对212票通过，没有任何共和党议员投赞成票，将送交参议院下周表决。

美国感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数4天前突破50万人，拜登政府这项纾困案被许多人视为道德命令。

民主党人认为这是为施打疫苗计画、负担过重的地方政府和数以百万计受疫情影响的家庭挹注新资金的重大一步。

尽管参议院首席法规专家麦克唐纳（ElizabethMacDonough）25日裁定，时薪15美元最低工资案，不能纳入1.9兆美元纾困案，使民主党人遭遇重大挫败，这项纾困案仍在众院过关。

拜登大力支持把联邦最低工资从2009年制定的每小时7.25美元调升至15美元，但遭共和党反对。

众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在议场中表示：「在最低薪资15美元通过之前，我们不会善罢甘休。…美国人民必须知道政府是他们的支柱。」

共和党人对于抗疫纾困案空前高昂的开支大为不满。众议院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）说：「这只是乱撒钱，毫无责任感。」

© 2021 AFP