美众院通过法案暂停举债上限 下一步送参院表决

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（法新社华盛顿21日电） 美国联邦众议院今天表决通过一项法案，让联邦机构得以继续运作至12月3日，并避免政府于本月底关门停摆，然而这项临时开支措施很可能在参议院闯关失败。

民主党籍众议员提出的「持续（拨款）决议案」，内容包括冻结举债上限至明年期中选举后，以避免美国债务违约并导致全球经济陷入困境。不过，共和党籍参议员已经放话，任何暂时取消举债上限的法案在参院表决时都会予以封杀。

由民主党掌控的众议院今天以220票赞成、211票反对，通过「持续（拨款）决议案」，而共和党无人投下赞成票。

这项法案将拨款286亿美元，为遭受飓风和野火袭击的州提供援助，另外还包括63亿美元的阿富汗难民安置资金。

理论上，这项临时措施将为国会议员争取时间，来为2022财年其余的全年支出法案协商，但几乎可以肯定会在参议院踢到铁板；民主党必须获得共和党支持，才能在100席的参院达到法案通过所需的60票门槛。

财政部数据分析显示，美国国债在前总统川普主政短短4年期间暴增7.8兆美元，占总数的1/4以上。

自拜登今年1月20日就职以来，美国国债增加了约6000亿美元。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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