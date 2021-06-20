美佛州同志游行出人命 卡车冲撞人群酿1死1伤

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（法新社华盛顿19日电） 美国媒体报导，一名皮卡车驾驶今天驾车冲入佛罗里达州南部一场同志游行的人群中，造成至少1名男子丧命。

目前还不清楚这起事故是否为蓄意攻击行为。

这起事件发生在佛州劳德岱堡（Fort Lauderdale）附近城镇威尔顿庄园（Wilton Manors），当时这场LGBTQ社群游行才刚展开。肇事驾驶随后遭到拘留。

迈阿密电视台WPLG Local 10 News报导，这辆卡车原本排在游行花车队伍中，驾驶突然踩油门冲向人群。

当时也在游行现场的劳德岱堡市长特恩塔里斯（Dean Trantalis）向媒体表示，至少有2名男性遭到撞击，其中1人丧命。

特恩塔里斯指出，这辆卡车原本锁定冲撞民主党联邦众议员舒兹（Debbie Wasserman Schultz）乘坐、准备加入游行的敞篷车，以些微差距没有成功。

特恩塔里斯向Local 10 News表示，这是对LGBT社群的恐怖攻击。

他说：「这就是事件的经过，不可能是意外。这是刻意、预谋，且锁定特定人士的攻击行为，所幸他们没有成功，但不幸的是，他们撞上了另外2人。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP