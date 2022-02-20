美佛罗里达州沙滩外直升机坠海 2人送医

（法新社迈阿密19日电） 一架直升机今天在美国佛罗里达州一处海滩旁坠海，机上2人送医救治，所幸状况稳定。

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迈阿密海滩（Miami Beach）警方在推特表示，他们在当地时间下午1时10分左右接获报案。

推文写道：「警方和迈阿密海滩消防队及几个伙伴单位前往现场因应。」美国联邦航空总署（FAA）也因应了这起坠机事件。

警方指出，「当时机上有3名乘客，2人送医救治」，还说这两人「情况稳定」。

推文附带的影片可见一架直升机坠入大西洋，不远处还有人在游泳，或在拥挤的海滩上享受日光浴。

曾任美国运输部督察长的施亚佛（Mary Schiavo）向美国有线电视新闻网（CNN）表示，画面显示直升机发动机似乎失去动力。

她说：「这里有两件重要事情起了作用，第一，该名飞行员受过训练…第二，（飞行员）对这架直升机能够保持某种程度的控制，因为发动机一旦熄火，你便束手无策，只希望能循受控轨迹坠落。」

她表示，即使这架直升机处于坠落状态，飞行员似乎仍可避开海滩游客。

联邦航空总署透过声明向CNN表示，这架直升机是在「不明情况」下坠机。

联邦航空总署表示，将与国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）联手调查这起意外事故。

© 2022 AFP