美供乌先进火箭 莫斯科称徒增俄美直接冲突风险

（法新社伦敦/莫斯科1日电） 美国计划提供乌克兰先进火箭系统，克里姆林宫指控华府「火上加油」，并且警告此举徒增华府、莫斯科爆发直接冲突的风险。

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克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「我们相信美国故意、汲汲营营地在火上加油。」

他说，「这样的供应」不会促使基辅恢复和谈，并说华府想要「跟俄罗斯战到乌克兰只剩下一兵一卒」。

被问到倘若乌克兰使用美国供应的火箭打击俄罗斯领土，莫斯科将如何回应时，培斯科夫说：「我们先别讨论最坏情况。」

美国总统拜登已经同意对乌克兰提供能够精准长程打击入侵俄军「关键目标」的先进火箭系统。俄罗斯已入侵乌克兰3个多月，这是美国援助基辅自我防卫新套案内容之一。

高阶美国官员指出，乌克兰「保证」不用于打击俄罗斯本土后，华府同意对基辅提供射程达80公里的火箭系统。

不过培斯科夫表示，莫斯科不相信这种保证，并说正就俄罗斯领土遭到火箭攻击的风险进行评估，将会采取适切措施。他强调莫斯科认为华府此举「极度负面」。

拜登31日投书「纽约时报」（The New York Times）：「俄罗斯对乌克兰的入侵将透过外交手段结束，但美国必须提供大量武器和弹药，让乌克兰在谈判桌上拥有最大的筹码。」

他写道：「这就是为什么我决定向乌克兰人提供更先进的火箭系统和弹药，使他们能够更精确地打击乌克兰战场上的关键目标。」

俄罗斯新闻社（RIA）稍早报导，被问到俄、美直接冲突的可能性时，俄罗斯副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）说：「武器交运继续在进行，而且呈现上升趋势，这增加了事态如此发展的风险。」

一位美国官员告诉记者，美方将提供的是「海马士多管火箭系统」（HIMARS） ，亦即「高机动性多管火箭系统」（High Mobility Artillery Rocket System）。

这名要求匿名的官员告诉记者，「海马士多管火箭系统」将使乌军能在乌克兰境内更远的距离精准打击战场目标，击退俄军。

他说：「这些系统将帮助乌克兰人击退俄军在乌克兰领土的攻势，但不会被用来攻击俄罗斯。」

这名官员表示，「海马士多管火箭系统」是即将公布7亿美元武器计画的核心，这项计画还包括空中监视雷达、更多标枪（Javelin）短程反战车飞弹、火炮弹药、直升机、车辆和备件等。

乌克兰和俄罗斯都已经在战场上操作多管火箭系统，但是「海马士多管火箭系统」拥有更优越射程和准度。

雷雅布可夫指出，美国决心对莫斯科「战到乌克兰只剩下一个人，这就是他们所谓让俄罗斯遭到战略击溃」。

他说：「这是史无前例的，这么做是危险的。」

© 2022 AFP