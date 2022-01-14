美依煽动叛乱重罪 起诉涉国会遇袭案11人

（法新社华盛顿13日电） 美国司法部今天宣布，极右翼组织「守誓者」（Oath Keepers）创办人罗兹和其他10人因参与去年1月6日国会暴动事件，而依共谋煽动叛乱罪遭到起诉。

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法新社报导，在针对国会大厦袭击事件的一系列调查中，这是首度以这么严重的罪名起诉当时总统川普（Donald Trump）的支持者。

56岁的罗兹（Stewart Rhodes）是右翼民兵组织「守誓者」的创办人和领导人，他和组织内另一成员巴耶荷（Ed Vallejo）今天上午遭到逮捕。

另9名与「守誓者」有关的男子，先前在同案中依较轻罪名遭到逮捕，如今也被指参与了共谋煽动叛乱罪行。

美国司法部发表声明说：「在2020年11月3日总统大选后，罗兹与同案被告和其他人共谋，以暴力阻挠在2021年1月20日执行总统权力移交的相关法律。」

声明说，为阻止国会认证拜登（Joe Biden）胜选的程序，这些人制定了「闯入并企图控制国会大厦建地和建物」的计画。

声明说，就在被告采取这些行为的同时，某些守誓者成员带着武器和弹药留在华府郊区，准备在冲突升高时，携械前往国会大厦增援。

在司法部调查中遭到起诉的超过725人中，这11人是第一批依煽动叛乱罪名遭起诉者。这个非常罕用的罪名改变了外界对这起攻击事件的看法，而共和党人自国会遇袭以来一直试图避重就轻。

© 2022 AFP