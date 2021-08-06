美促伊朗尽早复谈核协议 循外交途径终结制裁

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（法新社华盛顿5日电） 继伊朗新任极端保守主义总统莱希（Ebrahim Raisi）表示将寻求外交途径终结伊朗受到的制裁后，美国今天针对恢复核协议一事，敦促伊朗尽早回到谈判桌。

法新社报导，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「我们敦促伊朗尽早重回谈判。」

他说：「如果莱希总统真的决心希望解除制裁，那这正好就是维也纳会议要谈的事。」

普莱斯表示：「我们期望伊朗把握这次机会，推进外交解决方案。」

美国、法国、德国、俄罗斯、中国、英国、欧盟于2015年与伊朗签署核协议，以防核武扩散。但美国前总统川普执政时，于2018年退出，恢复制裁伊朗，伊朗也自2019年起逐步违反协议。相关各方今年4月起在奥地利维也纳就恢复协议展开间接谈判，目前尚无结果。

普莱斯重申，尽管对伊朗感到忧心，但现任总统拜登政府将此协议视为确保「对伊朗核计画实施常态性和可核查限制」的关键。

普莱斯指出，全面解除制裁以换取伊朗遵守核协议的提案，不会「无限期地」延续下去。

他说：「对我们而言，这是当务之急…我们希望伊朗以同样紧急的程度来看待这项议题。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP