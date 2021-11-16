美促公民立即飞离衣索比亚 别期待撤离行动

（法新社华盛顿15日电） 美国今天再度敦促国民立即自行离开饱受战争蹂躏的衣索比亚，警告衣索比亚将不会出现阿富汗式的军事撤离行动。

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衣索比亚的反抗军组织不再排除走上首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）街头游行的可能。数日来，美国大使馆一直敦促美国公民搭乘商业航班离境，大使馆表示，会向无法立即购买机票的公民提供贷款。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说：「我们会这么做，不是因为我们对和平的前景感到悲观，而是因为我们很务实。」

他说，他担心大众会「误解」，「认为美国政府将在全球任何地点采取我们在阿富汗看到的行动」。

8月中，美军尚未完成撤军阿富汗，塔利班（Taliban）便抢先一步掌控首都喀布尔，因此，华府派出数以千计的军人回到喀布尔机场，协助因应前所未见的撤离行动。

在短短两个多星期内，美军在盟国协助下展开空运行动，撤出超过12万3000人，包括美国人与其他外籍人士，还有数以千计的阿富汗人，他们担忧会遭阿富汗新的伊斯兰教统治者报复，尤其是过去曾与西方人士共事的人。

然而，由于没有事先规划撤离行动，且在外国部队撤出后，还有一些美国人留在当地，拜登政府饱受抨击。

美国国务院宣布展开内部调查，以判定可以如何更完善地预测并安排这类大规模撤离行动。

普莱斯今天说：「我们在阿富汗采取的行动是独特事件。」他又指出：「军方空运撤出近12万5000人…不是美国政府可以在其他地方复制的事。」

他说，「美国人没有理由等到最后一刻」才搭上商业班机离开这个非洲之角国家。

© 2021 AFP