美俄会谈在即 盘点两国摩擦

（法新社日内瓦9日电） 俄罗斯与美国即将在瑞士日内瓦（Geneva）举行会谈，双方除聚焦讨论乌克兰局势紧绷的议题，预期还会触及这两个前冷战敌国间的多项争执。法新社整理美俄现今有何摩擦如下：

广告 继续浏览后续

● 对世界各地冲突歧见多

西方官员表示，俄国已在靠乌克兰的边界集结数以万计的兵力，而在乌克兰东部，亲莫斯科的叛乱行动已导致逾1万3000人死亡。

美国警告俄国若入侵乌克兰，将面临严重后果，且直到俄国撤退前，两国在其他领域方面也不可能有进展。

俄国在2014年并吞属于乌克兰的克里米亚半岛（Crimean peninsula）后，如今要求北大西洋公约组织（NATO）保证不纳入新成员，或是在前苏联国家境内增设基地。

莫斯科政府说，西方主导的北约在冷战末期承诺过不会扩张。

俄国也强势介入邻国白俄罗斯局势，支持该国强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）。白俄2020年的大选传出舞弊情事，引发大规模抗议，遭到鲁卡申柯镇压。

最近俄国军队也获邀进入中亚国家哈萨克镇压示威。

在非洲，美国与欧洲联盟（EU）已加强对抗俄罗斯佣兵组织瓦格那集团（Wagner group）的力道。这个俄国民间军事公司与总统蒲亭（Vladimir Putin）关系紧密，被控在中非共和国和利比亚侵犯人权，据报也曾与西非国家马利签署大型合约。

另外，俄国给予叙利亚总统巴夏尔・阿塞德（Bashar al-Assad）关键支持，长期以来皆与西方强权态度分歧。不过在伊朗议题上，美国总统拜登（Joe Biden）政府大致乐见莫斯科配合。

● 军备控制

拜登选赢作风倾向单边主义的川普（Donald Trump）政府，为美俄这两大核武强权重启军备控制的外交对话。

拜登上任后不久，两国便同意将「新战略武器裁减条约」（New START）延长5年。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美国准备好讨论降低欧洲风险的新措施，但也警告俄国军队应撤离乌克兰边界附近。

● 人权

拜登政府宣示拥护民主、对抗中俄模式，并多次批评莫斯科的人权纪录。

俄国法院上月关闭国内最知名人权团体「纪念」（Memorial），这件事若在几年前发生，将使人大为诧异。

俄国对待蒲亭最知名反对者纳瓦尼（Alexei Navalny）的作法，也引来美国制裁。纳瓦尼2020年差点遭人毒死，之后又被当局以旧有的挪用公款案囚禁。

● 使馆纷争

美国已示警驻莫斯科使馆今年内可能停止运作，因为俄国对聘雇当地员工祭出新禁令。

华府表示，莫斯科政府在驻俄美国外交官人数上的作法并不对等，之前本地员工也被算进美国员额。

● 骇客、假新闻与释囚

在其他双边议题上，美国已警告蒲亭应打击据信在俄国境内运作的骇客；长期以来，美国也对俄国不实资讯攻势感到忧心，尤其是蒲亭予以川普支持的2016年美国大选。

美方也寻求让俄国囚禁的两名美国公民━前陆战队成员惠兰（Paul Whelan）和利德（Trevor Reed）获释，这两人被控酒后袭警。

© 2022 AFP