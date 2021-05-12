美俄关系陷低潮 美驻俄大使馆暂停大部分领事服务

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科12日电） 美俄两国相互实施制裁后，莫斯科当局对美国驻俄国大使馆聘用当地员工施加限制，迫使人力大减，美驻俄大使馆从今天起暂停对美国公民提供大部分领事服务，也停止核发签证。

根据美国驻俄国大使馆在官网发表的声明，5月12日起使馆「在可预见的未来」，将停止对美国公民提供更新护照等一般服务，仅处理「生死攸关紧急情况」的新签证申请。

俄国今年稍早禁止美国外交使团雇用非美国籍人士后，已迫使美驻俄大使馆减少「75%领事作业人力」。

美国指控俄国干预美国总统大选、策划大规模网路攻击和其他恶意活动，导致两国关系陷入僵局。

拜登（Joe Biden）成为美国总统后，加大对俄国的施压，还形容俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）是「刽子手」，拜登这番言论遭到莫斯科当局严厉批评。

华府4月对俄国宣布新一轮制裁，其中包括驱逐10名外交官，以及限制美国各家银行交易俄罗斯公债。

俄国以驱逐10名美国外交官回敬，并禁止拜登政府高层官员入境，且美国大使馆不得聘用外国人士。

然而，美俄正在讨论拜登与蒲亭6月在第三国举办峰会的可能。

© 2021 AFP