美俄外长将电话磋商乌克兰危机

（法新社华盛顿1日电） 美国与俄罗斯外交首长今天将就当前乌克兰危机透过电话再度磋商，于此同时，西方国家外交官声称，在前苏联加盟共和国乌克兰边界，俄罗斯持续部署大军。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）今天将透过电话磋商。美国与俄国的驻联合国大使昨天曾在安理会讨论乌克兰情势时激烈交锋。

国务院官员说，布林肯与拉夫罗夫预定今晨通话磋商。

莫斯科方面已致函华盛顿说明俄国的观点，以回应过去两周来双方透过书面表达的立场。国务院发言人证实莫斯科的来函。

这位国务院官员指出：「公开磋商不会有任何成果，因此我们让俄罗斯决定是否要讨论他们的回应。美方仍全然承诺对话解决这些问题，并且持续密切谘询我们的盟友及伙伴，包括乌克兰。」

自从美国和北大西洋公约组织（NATO）上周以书面回应俄罗斯的各项要求以来，今天的电话磋商将是拉夫罗夫与布林肯首次直接对话。

俄罗斯要求西方保证乌克兰不会加入美国领导的北约，美国与北约都拒绝，并驳斥俄罗斯坚持美国撤除部署在欧洲战略性武器的要求。

此外，英国首相强生（Boris Johnson）今天将到访乌克兰，并与总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）讨论当前危机。

© 2022 AFP