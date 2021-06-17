美俄峰会谈纳瓦尼 人权议题分岐大

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（法新社日内瓦16日电） 美国总统拜登与俄罗斯总统蒲亭今天在日内瓦峰会谈到俄罗斯反对派领袖纳瓦尼，蒲亭指控纳瓦尼遇袭后前往德国治疗，无视俄国法律。

身陷囹圄、长期反贪的政治活跃人士纳瓦尼（Alexei Navalny）遭遇近乎致命的神经毒剂攻击后，在德国治疗了数个月，今年1月返抵国门旋即被捕，他将自己遭遇神经毒剂攻击归咎克里姆林宫。

纳瓦尼随后因旧诈欺指控被判刑两年半，莫斯科法院本月稍早认定他所属政治组织是「极端主义」，禁止其成员和赞助者参与9月的国会选举。

蒲亭（Vladimir Putin）说，「这个人知道自己违反俄罗斯现行法律」。蒲亭指的是纳瓦尼违反过去犯行的假释条件。

蒲亭指控纳瓦尼「存心无视法律要求，出国治疗」，「蓄意违法被捕」。

蒲亭说，纳瓦尼的反贪组织「公开发起并让未成年者卷入骚乱」，还「公开叙述如何制作瓶装汽油弹」。

当被问及俄罗斯打压纳瓦尼的组织和支援者时，蒲亭谈到美国遍地开花的「黑命关天」（Black Lives Matter）反歧视示威活动和1月6日的国会攻击事件。

蒲亭说：「我们同情美国正在发生的事情，但我们不希望这种情况在俄罗斯发生。」

他反控华府「双重标准」，还试图干预俄罗斯内政。

蒲亭为闯进美国国会大厦的抗议者辩护，称他们有合法的政治诉求，还说不会在人权议题方面听美方训斥。

俄罗斯当局今年也向独立媒体施压，将多家媒体列为「外国代理人」机构，美国资助的自由电台/自由欧洲电台（Radio Liberty/Radio Free Europe）面临一系列巨额罚款。

对此，拜登除强调自由欧洲电台的运作能力，也重申「新闻自由和言论自由的重要性」。

© 2021 AFP