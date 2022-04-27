美俄成功换囚 拜登：这是个艰难决定

（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登今天宣布做出「艰难的决定」，释放1名被关押在美的俄罗斯机师，来换取1名遭到莫斯科监禁的前美军陆战队员。

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美军前陆战队员利德（Trevor Reed）因涉嫌酒后袭警被关押在俄，惟美方认为他遭到诬告。拜登透过声明表示：「今天，我们欢迎利德回家，庆祝他回到挚爱的家人身边。利德曾是一名陆战队员，如今他已摆脱俄方监禁，重获自由。」

利德遭到关押后，他的父母一直要求政府设法救出他们的儿子。

拜登欢迎利德返国时也强调，交换囚犯的谈判「需要做出艰难决定，我并未轻率处理」。

拜登发表声明称，利德安全返回，「证明政府把营救在国外沦为人质和遭错误关押的美国人视为优先要务。」

国务卿布林肯（Antony Blinken）也发表声明说：「我很高兴地宣布，在俄罗斯遭到错误关押的美国公民利德已经获释。」

布林肯还说：「我们将继续致力营救所有遭到错误关押的美国人民，确保他们重获自由。」

莫斯科同日宣布，用利德交换因涉及毒品走私案而遭美方监禁的俄籍货机驾驶员雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

© 2022 AFP