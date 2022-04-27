美俄换囚 莫斯科释前美陆战队员换回前俄货机驾驶

（法新社莫斯科27日电） 莫斯科当局今天表示，俄罗斯释放因酒后袭警被囚的前美国陆战队员崔佛．利德（Trevor Reed），交换因贩毒被囚禁在美国的前俄罗斯货机驾驶雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

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镇这起美俄换囚的时机，正值莫斯科和华府因俄罗斯入侵乌克兰战争而紧张不断升高之际。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram表示，「经过漫长谈判过程，2022年4月27日，之前在俄罗斯遭定罪的美国公民利德获释，交换俄罗斯公民雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。雅洛申科被美国法院判处20年徒刑。」

美国总统拜登今天发表声明说，致力争取让遭关押在俄罗斯的美国前陆战队员获释，交换美国境内一名俄罗斯籍囚犯的谈判过程，需要做出「艰难决定」。

声明表示：「让我们得以把崔佛带回来的此谈判，需要做出诸多我不会轻松看待的艰难决定。他的安全归来，就是把营救遭挟持和错误关押在海外美国人，列为我的政府优先要务的一个明证。」

俄罗斯国营电视台播出的画面显示，美国前陆战队员利德一身黑色装束，带着一只大行李，由穿着军服男子护送，登上停在莫斯科伏努科夫机场（Vnukovo）的一架飞机。

美国前陆战队员利德因酒后袭警，2020年7月被俄罗斯法院判处9年徒刑，遭关押迄今。

雅洛申科则因贩运毒品2010年在赖比瑞亚被捕，之后被押往美国，于2011年被判处20年徒刑。

© 2022 AFP