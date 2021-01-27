美俄重大裁减核武条约将期满 俄国会火速展延

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（法新社莫斯科27日电） 美国与俄罗斯签署的「新战略武器裁减条约」将在下周到期，俄国国会两院今天一致批准再展延5年。俄国总统蒲亭赞扬这项条约得以延长是有助减缓全球紧张情势的正面发展。

没有反对或弃权，俄罗斯下议院399位议员全数同意延长这项条约，上议院也随即跟进。

「新战略武器裁减条约」（The New START）是冷战时期敌国美俄之间仅存的最后一项裁减武器条约。

蒲亭在世界经济论坛（World Economic Forum）视讯会议中表示：「这无疑是向正确方向迈出了一步。」但他也警告：「如果我们无所作为，情势仍可能出现意料外的发展或失控。」

蒲亭（Vladimir Putin）昨晚与美国总统拜登（Joe Biden）首度通话后，提交延长这项条约的法案，迅速获国会通过。

这项2010年签署的条约限制美国与俄罗斯可部署的战略核子弹头不得超过1550枚。这两国掌控全球数量最多的核弹。

由于近年来美俄关系急遽恶化，即将于2月5日到期的New START被视为两国之间各让一步的难得转机。

蒲亭的提案获快速核准，燃起这两个军力最强国家关系可望大幅回稳的期盼，与前总统川普（Donald Trump）主政期间的不确定局面大不相同。拜登上周就任接替川普。

新战略武器裁减条约由美国前总统欧巴马（Barack Obama）与俄国前总统麦维德夫（Dmitry Medvedev）签署，这项条约被视为欧巴马致力于「重启」与克里姆林宫关系的主要关键。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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