美俄领袖同意讨论乌克兰危机 亚股涨跌不一

（法新社香港21日电） 美国总统拜登（Joe Biden）和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）原则上同意举行峰会，试图替乌克兰危机寻找解决方案后，投资人稍微喘口气，亚洲股市今天走势不一。

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美国官员上周示警俄罗斯入侵乌克兰在即后，股市闻讯挫跌，国际油价也在投资人忧心原已紧俏的供应将更紧缩的情况下，逼近每桶100美元。

亚股今天开低走低，但在美国和俄罗斯领袖表示，双方原则上同意就乌克兰危机举行会谈后，市场跌幅缩减。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在声明中表示，美国将「致力寻求外交途径，直到侵略展开那刻…倘若没有爆发侵略行动…拜登总统原则上接受和蒲亭总统会面。」

「若俄罗斯选择战争，我们也准备好迅速祭出严厉的反制措施。目前俄罗斯似乎继续准备迅速对乌克兰发动全面攻击。」

美俄领袖可能举行会谈的消息，提升这场危机可以和平落幕的希望，但投资人仍感不安。

荷兰国际集团（ING Groep NV）分析师派特森（Warren Patterson）说：「倡议中的峰会确实让市场在某种程度上松了一口气，因为这代表双方对于对话可能仍抱持开放的态度。资产价格，特别是商品，将持续受到俄乌危机的影响。」

日股基准日经225指数收跌0.8%，来到26910.87点。港股恒生指数收跌0.65%，来到24170.07点。上海综合股价指数收盘持平报3490.61点。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、曼谷等股市收跌，雪梨、新加坡、威灵顿和雅加达股市则微幅收高。

© 2022 AFP