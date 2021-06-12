美俄高峰会在即 蒲亭：盼拜登不像川普那般冲动

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（法新社华盛顿11日电） 美俄领导人即将举行高峰会，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，希望美国总统拜登不像前任总统川普那般易于冲动。

蒲亭在美国国家广播公司新闻网（NBC News）专访中，形容川普作风「鲜明」，拜登则是毕生都奉献于政治的「专业人士」。

根据NBC News翻译，蒲亭说：「这是我很大的期盼，没错，有些优点，有些缺点，但希望现任美国总统不会有任何基于冲动的举动。」

蒲亭还说：「我相信美国前总统川普是位独特的人士，有才华…他是作风鲜明的人，大家可能喜欢他，或不喜欢，但他并非来自美国建制派。」

拜登自上任以来首度出访海外，目前在英国参与七大工业国集团（G7）领袖峰会，预定16日在瑞士日内瓦与蒲亭举行高峰会。法新社报导，拜登打算提出美方各种不满，包括据称俄罗斯干预美国选举，以及骇客行为等。

蒲亭曾公开承认，在2016年美国总统大选时，他支持川普。川普也曾表示欣赏蒲亭，之后两人首次高峰会，川普似是接受了蒲亭否认介入选举的说法，而受到负面批评。

拜登则曾说，他对蒲亭不抱任何幻想；对于俄罗斯发生一连串备受关注的死亡事件，包括异议人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）之死，拜登曾形容蒲亭是「刽子手」。

蒲亭被问到他是否是「刽子手」时说，这是好莱坞常用来形容「男子气概行为」的一词。

蒲亭说，此类言语「是美国政治文化的一部分，在美国视为平常；顺带一提，在此地并不是这样，我们这里不会视之为常态」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP