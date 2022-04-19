美保守派主持人重振雄风新节目遭讽刺像同志广告

（法新社华盛顿19日电） 福斯新闻频道（Fox News）明星主持人卡尔森（Tucker Carlson）的新节目，讨论如何恢复他所谓正遭受威胁的男性雄风，却成为推特（Twitter）用户的笑柄。

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在新节目「男性的终结」（The End of Men）预告片中，卡尔森担心「美国男性睾固酮浓度整体低落现象」，并称这是一个「没有人报导的巨大事件」。

这则简短预告片使用「2001太空漫游」（2001: A Space Odyssey）的宏伟主题曲作为背景音乐，画面中有打赤膊的年轻白人男子在摔角、挤牛奶、准备烤肉、做伏地挺身，还喝下看似生蛋的饮料。

还有人在劈木柴，或是搬运曳引机轮胎，当然也是裸着上身。

影片中间出现一名男子，他全身光裸、双臂高举，高高站在一块岩石上迎着夕阳，身前有一台小机器正对着他的胯下，发出橘色光芒。

旁白则说着「坚强的男性，有智慧的男性，够强壮足以存活的男性」。

这则短片在社群网路引发网友大肆嘲讽，许多人称这些片段很有「同志」风格，却正好与福斯新闻频道提倡的传统家庭价值观形成鲜明对比。

一名民主党维权人士说，「把旁白换掉，就可以直接拿来当（同志交友网站）Grindr的广告」。

在另一段预告片中，卡尔森和来自俄亥俄州的一名运动教练对谈，这名教练是「红光疗法」推广者，还表示可以拿来做「睾丸助晒」。

卡尔森没有明确捍卫这项尚未获得医学专业人士支持的疗法，但表示必须为持续低落的睾固酮「寻求解方」。

© 2022 AFP