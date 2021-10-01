美债上限、利率看升添忧 亚股挫跌

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（法新社香港1日电） 美国股市昨天再现沉重卖压，亚洲股市今天收盘跟进重挫。投资人担忧事项包括借贷成本预期将升高、美国可能债务违约及全球经济复苏出现减缓迹象。

美国国会昨天通过临时开支法案，避免出现代价高昂的政府关门情况。但由于国会议员仍无法就提高政府举债上限达成协议，因此市场忧虑未能获得明显缓和。

包括美国财政部长叶伦（Janet Yellen）和联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）等美国高层官员已警告，若未能在本月中政府现金告罄前提高举债上限，将导致美国债务违约，进而酿成经济灾难。

同一时间，民主党国会议员对于同党总统拜登（Joe Biden）的数兆美元基础建设和社会支出法案彼此仍争吵不休，使得法案表决势必艰难。

另一方面，投资人也开始就联准会将在年底前着手缩减大规模收购债券措施做心理准备。联准会行动目的是寻求让通货膨胀降温，而通膨之所以变得火热，是受到全球经济重启、供应链瓶颈及大宗商品价格劲扬等因素刺激。

然而联准会一旦这么做，也将使得COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后政府提供的大规模金融支援逐步退场，但这是全球经济和股市复苏的主要动力来源。

由于不确定性盖过疫情最坏情况可能已结束的乐观气氛，股市今年第四季开场表现延续第三季尾声低迷行情。美股三大指数昨天收盘全数挫低，标普500指数9月总结跌幅达4%多。

今天亚股延续卖压，东京股市收盘重挫2.3%，雪梨股市也跌2%，台北股市挫低2.2%，首尔和新加坡股市皆下跌超过1%，马尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加达股市全数收黑。威灵顿股市则收平。上海和香港股市因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP