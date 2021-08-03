美债限措施到期 财长吁国会提高政府债务上限

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（法新社华盛顿2日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天吁请国会采取行动，因应处理联邦政府贷款上限问题，美国国债已在昨天达到上限。

法新社报导，美国国会2019年暂停贷款上限措施，但两年债限暂停已于7月31日到期，迫使财政部开始采取「特别措施」，让政府举债维持在限制之下并得继续挹注政府运作资金。

不过民间经济学者评估，这些动作仅将维持政府运作数周时间，之后债务偿还将面临风险，除非债务上限提高或暂停。

叶伦致函国会领袖：「我崇敬地吁请国会尽快拿出行动，维护美国对充分信誉的保证。」

根据财政部数据，美国债务上限已于7月30日重新调整到债务总额，来到微逾28兆美元。

华府为减轻COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情对经济造成的冲击，通过3项大规模支出法案后，美国疫情期间的国家举债和赤字持续攀升。

美国国会预算处（Congressional Budget Office , CBO）指出，今年预算赤字将达3兆美元，仅次于2020 年的赤字纪录。

美国国会预算处预估，财政部应能维持支付政府资金至10月或11月，之后就会延后支付或违约，这将导致经济混乱。

过去7年以来，提高负债上限一直是美国国会具争议性问题，2011年的僵局曾导致美国债信失去AAA评等。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP