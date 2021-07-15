美偶像歌手奥莉薇亚白宫发声 鼓励年轻人打疫苗

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登政府推动年轻人接种COVID-19疫苗，获得青少年偶像歌手奥莉薇亚．罗德瑞戈（Olivia Rodrigo）协助宣传。她今天对白宫的努力感到敬佩，还说注射到疫苗「不难」。

18岁的奥莉薇亚为拜登（Joe Biden）政府的努力注入新的明星宣传力量。她以「驾驶执照」（Drivers License）一曲大受欢迎，也是迪士尼（Disney）频道的演员，在社群媒体有约2800万名追踪者。

奥莉薇亚今天拜会拜登和白宫首席防疫顾问佛奇（Anthony Fauci），她还将录制一段影片鼓励美国年轻人打疫苗。

奥莉薇亚今天在白宫例行记者会开场时表示：「我敬佩拜登总统和佛奇医生所做的努力。」一旁站着白宫发言人莎琪（Jen Psaki）。

奥莉薇亚还说：「我们有必要和朋友及家庭成员谈谈，并鼓励所有族群施打疫苗。」

她指出，「考量到现在我们已有多少接种站，以及找到它们有多容易」，接种疫苗「从没像现在这样简单」。

莎琪表示，奥莉薇亚「主动提议来到」白宫向歌迷和影迷传递讯息，那就是：「接种疫苗是保护自己的方法，是确保能和朋友见面的方法，以及能够参加演唱会的方法。」

美国各地经历一波强劲的疫苗施打潮后，接种进度开始迟缓，主要包括年轻人等族群施打情况不热络。

根据美国疾病管制暨预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）统计，美国仅48%人口接种完整疫苗，55.5%的人口已至少施打一剂。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP