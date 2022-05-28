美全国步枪协会年会 川普挺持武抗「邪恶」

（法新社休士顿27日电） 美国德州3天前发生小学枪击案，使得加强枪枝管制呼声再起，前总统川普今天在全国步枪协会年会表态反对管制，并说应让正派人民拥有他们所需枪枝自卫，以免遭受「邪恶」攻击。

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他在德州休士顿告诉全国步枪协会（NRA）成员：「我们世界有邪恶的存在，不足以成为让守法公民放下武器的理由…邪恶的存在正是其中一个让守法公民武装的最佳理由。」

他说：「左派推动的各种枪枝管制政策无助于防止恐怖事件发生。绝对没帮助。」

18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）24日手持一把合法购买的AR-15式步枪在德州尤瓦尔迪（Uvalde）洛伯小学（Robb Elementary School）行凶，造成19名学童和2名教师丧生，这是德州史上死伤最惨重的校园枪击案。

川普宣读所有19名学童的名字，形容他们是一名「疯子」失控下的受害者，然后表示力推枪枝管制「很可笑」。

他还说：「我们所有人必须团结，不分共和党人和民主党人，以及在每个州和各级政府，最终强化我们的校园并保护我们的孩子…我们现在需要的是对全国的学校实行由上而下的安全改革。」

德州小学血案后，许多演讲者退出今天的全国步枪协会年度大会活动，包括德州州长艾波特（Greg Abbott），但川普25日证实他不会取消出席。

© 2022 AFP