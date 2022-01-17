美全非裔先驱塔斯克基飞行员 传奇成员麦吉辞世

（法新社华盛顿16日电） 美国二次世界大战期间全非裔的塔斯克基飞行员（Tuskegee Airman）传奇成员麦吉（Charles McGee）今天辞世，享嵩寿102岁。麦吉服役时，虽遭遇军队内部种族隔离，仍坚持为国家奉献。

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）推文哀悼这位知名的塔斯克基飞行员最后幸存成员之一：「我们今天痛失一位美国英雄。」奥斯汀是美国首位非裔国防首长。

「失去他，我深感悲痛，但也对他的牺牲奉献、对后世的影响和他的坚强性格无比感激。安息吧，将军！」

麦吉在二战期间服役，曾参与韩战和越战，戎马生涯总共出过400多趟任务。

二战期间，美军的部队单位和训练实施种族隔离政策，军事设施也是如此。

1941年，国会下令美国陆军航空团（Army Air Corps）推出一个全非裔战斗单位。阿拉巴马州塔斯克基（Tuskegee）新军事基地因此开始训练非裔男性成为飞行员和技师。

对于这个基地的成就，以及如何协助为美国军队内部全面整合铺路，麦吉在数十年之后，仍深感骄傲。

麦吉接受美国历史频道（American History TV）访问时表示：「不要让环境成为一事无成的藉口。我们大可以低着头说，『他们侮辱我，他们不喜欢我』，然后说我没办法做大事就离开，不为国家出力。但这样又能达成什么？」

麦吉说，塔斯克基飞行员的表现「帮助改变了国家」。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）上月在麦吉102岁生日时，打电话向他祝寿，感谢他为国奉献。贺锦丽说，麦吉在婚后一天即入伍从军。

2007年，麦吉和其他幸存的塔斯克基飞行员成员获颁国会金质奖章（Congressional Gold Medal），表彰他们「独特的从军纪录，启发军队的革命性改革」。

2020年，麦吉获邀出席时任美国总统川普（Donald Trump）的国情咨文演说，当时全场起立鼓掌欢迎他。麦吉也获川普拔擢为准将。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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