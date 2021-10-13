美公布通膨数据前 亚股走势不一

广告 继续浏览后续

（法新社香港13日电） 投资人等待美国关键通膨数据出炉之际，亚洲股市今天涨跌互现。对全球能源紧缩的担忧也让市场神经紧绷。`随着世界第一大经济体步上复苏轨道，美国联邦准备理事会（Fed）表示，将开始逐步缩减自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发初期推出的宽松货币政策。

然而，近几个月来，供应链瓶颈加上经济重启带来需求激增以及燃料成本飙涨，导致通膨飙升，这让央行首长面临压力，须采取行动避免物价失控。

长期高于目标的通膨让人们越来越相信，联准会（Fed）结束大规模债券购买计划后，将不得不提高利率。

现在部分分析师表示，第一次升息最早可能在2022年年中出现，早于最初预测的2023年初。

借贷成本上升的预期，让全球股市一年半来的反弹涨势暂歇。

能源对冲基金Again Capital的基尔达夫（John Kilduff）表示：「供应链问题可能潜伏着真正的损害。对全球经济来说，这是一个货真价实的潜在负面因素。」

东京、雪梨、马尼拉股市今天小幅收跌；首尔、新加坡、雅加达、威灵顿、上海收高。香港股市则因台风休市1天。

© 2021 AFP