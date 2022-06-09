美公有地响应环保 2032年起禁用一次性塑胶

（法新社华盛顿8日法新电导）美国总统拜登政府今天宣布，国家公园及国有土地未来十年将逐步淘汰一次性塑胶制品，这是在「世界海洋日」宣示采取的行动一环。

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内政部长哈兰（Deb Haaland）颁布命令指出，这项措施涵盖塑胶袋、塑胶瓶、食品包装纸、饮料杯与其它餐具，政府部门将有1年缓冲期研拟计画，逐步采用可生物分解材料制品等替代一次性塑胶，并在2032年前完成。

内政部指出，塑胶废弃物严重伤害鱼类等野生动物，位于污染源下游的海洋首当其冲，每年制造的逾3亿公吨塑胶制品中，至少1400万公吨会流入海洋。

塑胶业者虽宣称透过回收即可解决上述问题，但全球所有塑胶仅9%会被回收，且回收率不见起色。

美国非营利海洋保育组织Oceana塑胶运动主管李威特（Christy Leavitt）乐见政府这项宣布。

李威特告诉法新社：「拜登政府正在采取重大行动，保护海洋不受一次性塑胶所害。」

Oceana和其他300非营利机构、组织和企业去年致函拜登政府呼吁采取行动。

今天宣布的命令将涵盖美国423座国家公园，以及动物保护区和其他内政部管辖的土地和水域，这些地区共占美国土地面积20%，每年接待约4亿人次游客。

李威特表示：「十年是一段很长的时间，但我们希望他们一步一步采取措施，最终实现目标。」

她说，一些较大型国家公园的用餐区已开始使用可重复使用的餐具与饮水站，「希望最终不仅是我们的国家公园和其他公共土地，全国各地城市、郡和州都可以改用可重复使用和可再填充的系统」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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