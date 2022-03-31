美公民在俄国狱中绝食 拜登矢言努力争取释放

（法新社华盛顿30日电） 美国前陆战队员崔佛．利德（Trevor Reed）因酒后袭警被关押在俄罗斯。白宫今天表示，总统拜登与崔佛的双亲会面，承诺会努力终结崔佛身陷囹圄的「恶梦」。

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崔佛2019年在俄罗斯因酒后袭警被定罪，判处9年徒刑，被关在莫斯科东南方约500公里的流放地。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在声明中说：「拜登总统今天与崔佛的父母乔伊（Joey Reed）和宝拉．利德（Paula Reed）会面；崔佛在俄罗斯遭到不当关押。」

「总统在会中再次承诺会继续努力让崔佛、保罗．惠兰（Paul Whelan）及其他在俄罗斯等地遭不当关押的美国人获释。」

莎琪说：「我们理解崔佛所有亲友在他缺席的恶梦中感受到的痛苦，我们致力于终结这种痛苦。」

利德的发言人昨天在推特（Twitter）表示，崔佛已「恢复绝食，恢复单独监禁」。崔佛去年11月4日宣布绝食，持续了两周，他说自己因涉嫌违反监狱规定而多次被关禁闭，但他否认有违规。

自俄罗斯2月底入侵乌克兰以来，美俄关系更加恶化。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，外交人员试图探视被关押在俄国的公民，包括崔佛和美方认为遭诬告的保罗．惠兰，却不得其门而入。

美国篮球明星格琳娜（Brittney Griner）也自2月17日被俄方关押至今，原因是她涉嫌携带含大麻油的电子菸油盒，在莫斯科机场被捕。美国政府担心她被利用来当作俄乌战事中的人质，迄今对此案都保持低调。

© 2022 AFP