美再出手制裁2缅甸军官 要求恢复民主

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（法新社华盛顿22日电） 美国今天宣布再制裁另外两名缅甸军政府领导人，并警告将采取进一步行动，与此同时，数以十万计民众持续展开反政变示威，要求恢复民主。

美国财政部外国资产管制办公室（Office ofForeign Assets Control）表示，美方已冻结缅甸空军参谋长貌貌觉（Maung Maung Kyaw）和中将莫敏吞（Moe Myint Tun）在美资产、禁止两人入境，并禁止美国人民与其来往。他们都是缅甸军政府所成立「国家领导委员会」（State Administration Council）的成员。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）：「我们将毫不犹豫地对那些动用暴力和压制人民意愿的人采取进一步行动。我们将坚定不移地支持缅甸人民。」

他在声明中说：「我们呼吁（缅甸）军警停止对和平示威者的一切攻击，立即释放所有遭到不公正拘留的人，停止攻击和恐吓新闻工作者与运动人士，并恢复民选政府。」

在此之前，欧洲联盟（EU）也已批准对缅甸军方的制裁，施以更大的国际压力。缅甸军方2月1日发动政变，推翻民主体制，拘捕并软禁实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）等多名政治人物。

两名示威者上周末遭枪杀身亡后，缅甸军政府警告，当局愿使用致命武力，镇压日益扩大的示威游行。

美国稍早已对其他高阶将领实施制裁，包括武装部队总司令、缅甸新领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP