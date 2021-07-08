美再吁中国讨论核武议题 避免军备竞赛

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（法新社日内瓦8日电） 美国今天对中国迅速增强自身核武库的消息深表忧心，呼吁北京参与谈判，以避免出现一场全球性的军备竞赛。此前国务院发言人普莱斯（Ned Price）已呼吁北京当局与美国交涉。

美国驻联合国裁减军备会议（Conference on Disarmament）大使伍德（Robert Wood ）告诉记者：「核子强权彼此直接谈判以降低危险、避免错估形势，这么做符合所有人的利益。」

「华盛顿邮报」（Washington Post）6月30日引述美国「詹姆士．马丁禁止核武扩散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的卫星照片称，中国甘肃省玉门市的沙漠地带有119个相仿的工地，类似中国可携带核弹头的弹道飞弹发射设施。

伍德说这则消息令人高度关注，并表示「在中美双方坐下来谈之前，出现毁灭性军备竞赛的风险将持续提升，这样对谁都没好处」。

伍德提到，中国自称负责任的核武强权，只拥有少量的自卫型核武，「但我们看到中国在做的很多事都跟它所说的相抵触」。

伍德强调，据信中国正着眼于开发能够击中美国的飞弹等一系列新系统，而这类系统具备「改变全球战略稳定局势整体动态的巨大潜力」。

伍德说，现在最大的问题之一是透明度不足，因为中国不透露自身核武库的细节。

中国官媒参考消息日前报导则声称，被指为飞弹发射窖的工地是风力发电场。

© 2021 AFP