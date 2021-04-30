美军准备撤离 阿富汗军方内部攻击激增

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（法新社华盛顿30日电） 根据美国政府今天发布的报告，阿富汗塔利班叛军趁美国与北大西洋公约组织（NATO）军队即将撤离之际升高攻击，今年第一季针对阿富汗军队发动的致命内部攻击激增。

阿富汗重建特别督察长办公室（Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction）发布季度报告指出，今年1月到3月，针对阿富汗安全部队的攻击比前一年同期增加了37%，主要是由塔利班（Taliban）叛乱团体发动。

报告提到，值得注意的是，安全部队遭塔利班渗透者锁定为目标的内部攻击大增82%，造成的伤亡人数也倍增。报告没有明确提到伤亡总数，仅说数据保密。

但报告提到，根据联军数据，今年头3个月发生了31起内部攻击，造成115名阿富汗军事人员死亡，另有39人受伤。

不过，报告点出，根据美国总统拜登本月稍早宣布的命令，数千名美军与民间国防承包人员今年9月撤离后，内部攻击将威胁到阿富汗政府的稳定。

报告指出，阿富汗政府仍高度依赖美国支持，尤其是阿富汗安全部队，无论是在资金援助或人力上都是如此。

报告说：「美军与美国国防承包人员完全撤出阿富汗，将考验阿富汗国防和安全部队（Afghan National Defense and Security Forces）能否自给自足，以及在没有美国与联军直接支援下保卫阿富汗政府。」

职掌阿富汗重建特别督察长办公室的苏普科（John Sopko）说：「现任与后和平阿富汗政府可能面临的基本风险是，在此不确定时期获得的未来外国援助，是否足以防止政府垮台。」

这次撤军行动将涉及约2500名美国军人、7092名美国为首联军的其他部队成员，以及自4月初起派驻阿富汗的1万6832名五角大厦民间承包商。

报告提到，一些承包商对维持阿富汗军方飞机飞行至关重要。

报告也指出，根据联军北约方面的数据，今年第一季的阿富汗平民伤亡人数下降，减至643人死亡，而去年同期是711死，2020年第4季是932死。

© 2021 AFP