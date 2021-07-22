美军参谋首长：塔利班似已取得「战略势头」

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（法新社华盛顿21日电） 美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）今天表示，叛乱组织塔利班（Taliban）在阿富汗全国各地发动攻势似乎取得「战略势头」，不过要说塔利班取得胜利还言之过早。

美国在911恐怖攻击事件后推翻塔利班政权迄今近20年，在美国为首外国部队即将全面撤出阿富汗之际，如今阿富汗约400个区域中有半数都落入这个叛乱组织手中。

密利指出，虽然塔利班目前尚未拿下任何省会，但正步步逼近半数省会的边郊，不过他也表示，要说塔利班取得胜利，还言之过早。

他表示，阿富汗部队「正在巩固兵力」以保护大型城市中心：「他们正在采取一种方法来保护人民，且多数人口都住在省会和首都喀布尔（Kabul）。塔利班自动军事接管并非已成定局。」

塔利班的成功考验着阿富汗军队的士气。阿富汗军队多年来死伤人数高得吓人．最近国际部队决定撤出阿富汗，更让政府军士气大受打击。

虽然阿富汗军队接受国际部队的训练和装备，且人数估计大大超越塔利班，密利仍表示，要打赢胜仗并非单靠以众击寡就能做到。

他说：「最重要的2个战斗乘数其实是意志和领导能力。如今这会是对阿富汗人民、阿富汗维安部队和阿富汗政府的一场意志与领导能力的考验。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP