美军喀布尔空袭车辆 正调查是否致平民丧生

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿29日电） 美军今天在阿富汗首都喀布尔发动无人机空袭，摧毁一辆载满炸药的汽车。美军中央司令部（CENTCOM）发言人说，正调查是否有平民丧命，「若有无辜生命殒灭，我们会很悲痛」。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，这场空袭在人口稠密的喀布尔造成一家9口丧命，其中有6名儿童。

美军中央司令部发言人鄂班（Bill Urban）在声明中说：「我们知道有报导指出在我们今天的喀布尔无人机袭击车辆行动中有平民丧生。」

「我们还在评估这场空袭的结果，我们知道空袭阻断了呼罗珊伊斯兰国（ISIS-K）对机场迫在眉睫的威胁。」呼罗珊伊斯兰国是伊斯兰国在阿富汗的分支，本月26日在喀布尔国际机场发动自杀炸弹攻击，造成13名美军及上百名阿富汗人丧生。

鄂班表示：「我们知道，摧毁车辆后引发巨大且强烈的爆炸，显示车内有大量爆裂物，可能导致额外的伤亡。目前还不清楚事发过程，我们正进一步调查。」

他说：「若有无辜生命殒灭，我们会很悲痛。」

塔利班发言人今天稍早表示，美方空袭摧毁的汽车原本要驶向喀布尔国际机场。

自塔利班本月15日控制阿富汗以来，已有约11万4000人撤离。距离美国撤军的8月31日期限只剩两天，仍有数以千计阿富汗人试图逃离塔利班统治。

© 2021 AFP