美军抵斯洛伐克参加北约军演

（法新社布拉第斯拉瓦17日电） 在与俄罗斯的区域紧张局势以及北大西洋公约组织（NATO）成员国的反美情绪纠结中，美军今天抵达斯洛伐克参加多国训练演习。

广告 继续浏览后续

斯洛伐克参谋总长兹梅科（Daniel Zmeko）告诉记者，「军刀打击（Saber Strike 22）军演重点是加强北约盟国之间的合作」。

兹梅科补充说：「这次演习将考验我们在国防领域与最强大、最重要战略伙伴合作的能力。」他说话的同时，第一架从德国运送军事装备的飞机降落在库奇纳（Kuchyna）军事基地。

部队发言人安贝朗（John Ambelang）表示，「军刀打击」演习预计自3月5日至10日展开，「演习将涉及1200名美国陆军士兵和500辆车。第一支车队已于17日凌晨从德国抵达斯洛伐克」。

此次演习正值西方和俄罗斯在乌克兰问题上关系紧张，引发对区域安全的更广泛关切。

西方官员说，俄罗斯已在乌克兰边境附近集结超过10万兵力，为可能的入侵做准备。

目前没有美军驻扎在斯洛伐克。斯洛伐克政府坚定支持北约，并在当前与俄罗斯的对峙情势中站在乌克兰这一边。

然而斯洛伐克国内亲俄情绪也相当高昂，在最近一项民调中，44%受访者认为美国和北约应为紧张局势负责，相较下约35%民众怪罪俄罗斯。

当地专家表示，假消息与包括前总理费科（Robert Fico）在内的某些左翼政治人物，助长对莫斯科的友好氛围。

© 2022 AFP