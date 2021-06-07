美军撤离阿富汗翻译忧遭报复 塔利班喊话别怕

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（法新社喀布尔7日电） 随着国际部队逐步撤出阿富汗，民兵组织塔利班（Taliban）今天表示，曾与外国部队合作过的阿富汗人，只要展现「悔意」，没什么好害怕的。

美国与北大西洋公约组织（NATO）现正持续撤兵。美国总统拜登（Joe Biden）已设定9月11日为美军停止介入阿富汗的最后期限。

2001年美国因遭911恐攻而挥师阿富汗，推翻包庇盖达组织首脑宾拉登（Osama bin Laden）的塔利班政权，如今已过了20年。

现在许多翻译都已自行离境，还有一些翻译跟着前雇主迁离，因为他们害怕外国部队撤离后，自己会更容易沦为塔利班的报复对象。

塔利班透过声明表示：「伊斯兰大公国（Islamic Emirate，塔利班过去取得阿富汗政权时所取的国号）想通知以上所有人，他们应该为自己的过往行为展现悔意，未来不应涉入这类等同背叛伊斯兰和国家的活动。」

塔利班说，这类阿富汗人以前跟外国部队合作时被视为敌人，「但当他们放弃敌方职位，选择在故乡如同一般阿富汗人民过活，他们不会碰上任何问题，所以不应该恐惧」。

塔利班组织在过去20年内锁定目标发动攻击，一共杀害和刑求数十名阿富汗翻译。

这类阿富汗人当中，近几周有许多人在首都喀布尔（Kabul）发动示威，要求他们合作过的外国部队与大使馆把他们送离阿富汗。

2018至2020年曾与美军合作的翻译马穆迪（Omid Mahmoodi）上周告诉法新社：「他们在追踪我们。」

「塔利班不会原谅我们。他们会杀了我们，砍我们的头。」

美国、英国与其他一些国家则表示，他们已加速安置昔日合作过的翻译和其他阿富汗员工。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP