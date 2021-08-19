美军最高将领：无迹象预示阿富汗11天就迅速崩溃

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（法新社华盛顿18日电） 美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）今天捍卫美军对武装组织塔利班迅速夺取阿富汗政权的因应作为，他说，无人预见美军训练的阿富汗政府军会这么快就失败崩溃。

法新社报导，密利说：「无论是我或其他任何人，都未看到任何显示阿富汗军队和政府会在11天内崩解溃散的迹象。」

他说：「阿富汗安全部队有能力，我意思是他们受过训练、有规模和能力保卫他们的国家。这最终归结为意志和领导阶层的问题。」

由于塔利班（Taliban）在阿富汗军队几无抵抗的情况下长驱直入，美国支持的阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）政府上周末又土崩瓦解，美军和美国总统拜登政府在国内政界面临抨击。

局势发展之快似令美国政府措手不及，美国很快就开始撤离公民和取得特别美签的阿富汗人。

自本月14日以来，约5000名美军陆续飞抵阿富汗首都喀布尔（Kabul）的哈密德．卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport）执行撤离行动。

批评者指责美国国务院、情报单位和国防部未预测到阿富汗政府的溃败并提早为撤离做好准备。这次撤离的美国公民超过万人。

美国中央情报局（CIA）前南亚反恐部门首长伦登（Douglas London）表示，美国情报单位曾预判塔利班将击败阿富汗军队，且阿富汗政府可能数天内就会投降。伦登曾在拜登竞选总统时担任拜登阵营的顾问。

伦登今天在专门分析美国及国际安全的Just Security线上论坛发文指出，相关单位去年曾向美国前总统川普政府官员和继任的拜登政府官员强调过这些预判资讯。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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