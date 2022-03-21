美军机参与北约演习坠毁 挪威：寻获机上4人遗体

（法新社奥斯陆20日电） 美国陆战队一架鱼鹰型倾斜旋翼机（MV-22 Osprey）参与北约演习时坠毁，挪威国防部今天表示，机上4人遗体已经找到。

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这架美国鱼鹰机18日傍晚在挪威北部的波多（Bodo）南侧失联，挪威「海王」（Sea King）搜救直升机今天在事故地点发现了4人遗体。

挪威国防部说，4人遗体将先送到波多，再运回美国。

国防部又说，这架鱼鹰机是在参与「酷寒反应」（Cold Response）演习期间坠毁。这场演习有北大西洋公约组织（NATO）与伙伴国家3万人参与。

当局对这起坠机事故目前已展开调查，初步指向飞机撞山。

警方首席调查员卡尔森（Kristian Vikran Karlsen）指出，由于天气恶劣，搜寻和救援行动都不容易，但搜救人员仍将4人遗体带回，完成主要任务。

挪威广播公司（NRK）报导，这架鱼鹰机的黑盒子已经找到。

「酷寒反应」演习每2年举办一次，目的在测试若启动北约共同防御条款时，挪威如何调度境内盟军增援部队。参与演习的还包括200架飞机与50艘舰艇。

这次演习于3月14日至4月1日举行。（译者：纪锦玲）

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