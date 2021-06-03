美军2020海外用兵 只承认酿平民23死

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（法新社华盛顿2日电） 美国对外用兵范围遍及全球，美军今天表示，他们需为2020年海外战区23 名非蓄意酿成的平民死亡负责。这个数字远低于非政府组织所汇整的数据，而且一笔补偿都没发出去。

法新社报导，根据五角大厦报告，23人这个数字包括在伊拉克、阿富汗、索马利亚、叶门与奈及利亚等地战事所导致的平民丧生。

美国国会从2018年起要求军方每年需提交相关报告。五角大厦在最新报告里指出「经评估，2020年因美军任务导致的平民死亡约23人、受伤约10人」；报告仍有不少篇幅列为机密未公开。

据报告的公开部分显示，上述大部分平民死伤是在阿富汗，单是当地就有20死；一人死于2020年2月美军在索马利亚的军事行动，一人死于同年3月在伊拉克的战事；文件未说明第23个死亡平民发生在何时、何地。

报告还指出，虽然国会已于2020年提拨300万美元给五角大厦，用以补偿受害平民家属，但相关补偿仍一毛未付。

追踪并罗列空袭死难平民的非政府组织Airwars表示，他们最保守估计，去年全球各地至少有102名平民在美国军事行动中丧生，是五角大厦官方数字近5倍。

Airwars指出，就连「联合国驻阿富汗援助团」（UNAMA）都估计美军为首的联军行动造成平民89死、31伤。

美国民权联盟（ACLU）的国家安全计画负责人夏姆希（Hina Shamsi）说：「显然五角大厦对平民伤亡的调查与认知，不足到可悲的地步。」

夏姆希说：「令人震惊的是，即便国会已同意拨款供使用，国防部在2020年对受害平民和家属的补偿，竟然一笔都没发放。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP