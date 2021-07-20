美冰淇淋Ben & Jerry's退出屯垦区 以色列政界不满

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（法新社纽约19日电） 总部位于美国的知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's今天宣布，将在被以色列占领的巴勒斯坦领土停售产品，因为在当地销售「不符我们的价值」。

英荷跨国消费品企业联合利华（Unilever）旗下的Ben & Jerry's在声明中表示，公司「倾听并认可忠实顾客和深受信赖的伙伴与我们共有的关切」。

超过60万名以色列屯垦者居住在约旦河西岸和东耶路撒冷地区，经常与巴勒斯坦人起冲突。联合国和国际社会一般认为以色列在这里的占领屯垦行为属于非法。

Ben & Jerry's表示，「我们与在以色列生产Ben & Jerry's冰淇淋并在区域供货的持照业者具有长期伙伴关系」，但执照于2022年底到期后，将不再更新。

Ben & Jerry's表示，旗下产品会持续在以色列境内「透过其他安排」贩售。

以色列政界对此相当不满，总理班奈特（ Naftali Bennett）在声明中说：「冰淇淋品牌多的是，但我们只有一个国家。Ben & Jerry's自愿贴上反以色列冰淇淋的标签。」

班奈特表示，这是「道德上的错误决定，相信也会是商业上的失策」。

以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）透过影片指称Ben & Jerry's的决定「是可耻地屈从于反犹主义和BDS运动，以及所有反以色列和反犹论述中的差劲观点」。BDS是基于反对以色列压迫巴勒斯坦，而对以色列发起「抵制、撤资、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions）的行动。

前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也推文说：「以色列人现在知道什么冰淇淋不能买了。」

Ben & Jerry's于1978年在美国佛蒙特州成立，以提倡环保、维护人权等进步目标而为人所知。

© 2021 AFP