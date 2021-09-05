美出柜运输部长布塔朱吉 分享领养小孩喜悦

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（法新社华盛顿4日电） 美国首位公开出柜运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在社群网站张贴自己与夫婿查斯顿（Chasten）抱着一男一女两名婴儿的照片。布塔朱吉于上个月宣布两人即将升格为人父母。

在推特（Twitter）和Instagram发布的一张照片显示，39岁的布塔朱吉与32岁的查斯顿并排坐在似乎是医院房间内，面露笑容各自抱着一名婴儿。

布塔朱吉在个人推特帐号发文表示：「查斯顿和我非常感谢自从首次分享我们即将为人父母消息以来的所有体贴祝福。我们非常高兴迎接罗斯和奥古斯特（Penelope Rose and Joseph August Buttigieg）成为家庭成员。」

查斯顿是教师兼作家，他于今年7月告诉华盛顿邮报，两人试图收养小孩已有一段时日。

布塔朱吉公开出柜后数个月，于2015年赢得压倒性胜选，蝉联印第安纳州南本德市（South Bend）市长。

曾派赴阿富汗的前海军情报官布塔朱吉，很快就成为民主党崛起新星，他于2020年初角逐民主党总统候选人提名失利后，转而支持拜登（Joe Biden），助使拜登获得民主党提名以及最后赢得总统大选。拜登总统其后提名布塔朱吉出任运输部长，于今年2月初获参院确认后，布塔朱吉成为首位公开出柜的美国内阁部长。

© 2021 AFP